Estamos trabalhando com governo do Brasil e continuaremos a fazer isso, diz OMS

06/05/2020 | 13:02



O comando da Organização Mundial de Saúde (OMS) foi questionado pelo repórter Jamil Chade durante entrevista coletiva virtual sobre a possibilidade de ajuda específica para Manaus, uma das cidades brasileiras mais afetadas pela pandemia de coronavírus.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, não falou especificamente sobre o caso da cidade, mas afirmou brevemente: "Estamos trabalhando com o governo do Brasil e continuaremos a fazer isso", comentando que isso ocorre, por exemplo, no nível técnico.

Diretor executivo do Programa de Emergências à Saúde da OMS, Michael Ryan lembrou em seguida que também existe um trabalho no nível dos Estados com o Brasil, que tem ocorrido em várias ocasiões, como no combate à febre amarela, e que continua a existir agora.

Falando que comentaria a questão de um ponto de vista mais geral, a líder da resposta da OMS à pandemia, a epidemiologista Maria Van Kerkhove, disse que, mesmo diante da impossibilidade de membros da OMS de chegarem a certas regiões, por causa da pandemia, a entidade continua a prover apoio, com o uso de tecnologias para contatar autoridades de saúde.