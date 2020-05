Depois de festa em quarentena, prejuízo de Gabriela Pugliesi é estimado em três milhões de reais, diz site

03/05/2020 | 14:11



Não está fácil para Gabriela Pugliesi se redimir. Após decidir sem pensar duas vezes em dar uma festinha para amigas em meio à pandemia, a influencer, está colhendo os frutos da atitude irresponsável, e eles são bem amargos.

Além de todas as críticas, inclusive de pessoas famosas, como Tata Werneck, a blogueira está passando por retaliações de seus patrocinadores, o que implica em prejuízos financeiros.

A revista Forbes divulgou um estudo que calculou as perdas de Pugliesi, e os valores podem chegar a três milhões de reais com as quebras de contrato de uma dezena de empresas. Para piorar a situação, devido aos acordos serem rompidos antes do previsto, a loira poderá ainda arcar com multas.

Toda a situação também conta com o agravante de que a imagem da influenciadora foi tão abalada que contratos futuros serão afetados, e ela poderá ficar um bom tempo sem contar com apoiadores.

A companheira de Erasmo Viana tirou do ar seu Instagram e está passando por um tempo de reflexão.