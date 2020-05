Fausto Silva comemora 70 anos de idade, e esposa posta clique raro com homenagem

03/05/2020 | 14:11



Fausto Silva surpreendeu os fãs ao mostrar que entrou para a lista de famosos que dormem no formol. No último sábado, dia 2, o apresentador do Domingão do Faustão fez aniversário e completou 70 anos de idade, chocando alguns internautas que apostavam que ele estaria na casa dos 50:

Faustão está fazendo 70 anos bicho, depois dessa eu vou dormir, comentou um seguidor no Twitter.

Chocado que o Faustão já está na casa dos 70. Para mim, ele ainda tinha uns 50. Está bem conservado, disse outro.

Como assim o Faustão tem 70 anos?, questionou um terceiro.

Para comemorar a data, Luciana Cardoso, esposa do jornalista, postou no Instagram um raro clique no qual o apresentador posa com os três filhos: Lara, fruto de seu casamento com Magda Colares, Rodrigo e João Guilherme, filhos de Fausto com Luciana.

Na legenda da foto, a jornalista escreveu simplesmente:

É hoje!