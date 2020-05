Mãe de Roberta Rodrigues testa positivo para o coronavírus, e atriz alerta: - Não fiquem na rua principalmente nas comunidades

03/05/2020 | 14:10



No último sábado, dia 2, Roberta Rodrigues compartilhou com seus seguidores a notícia de que sua mãe contraiu o novo coronavírus. Em uma série de Stories no Instagram, a atriz falou sobre a situação complicada das comunidades, e sobre como está lidando com a saúde da mãe:

- Esta semana foi muito difícil. Estamos perdendo muitas pessoas no Vidigal e na Rocinha, perdemos pessoas muito próximas. A minha mãe está com coronavírus. Estamos nesse processo de medicamento e resolvendo tudo. Confesso para vocês que ter alguém da sua família, principalmente mãe, com essa doença, vocês não tem noção o quanto é triste.

A mãe de Linda Flor também falou sobre a falta de vagas em hospitais para tratar dos casos da Covid-19 que precisam de internação, e pediu que todos ficassem em casa:

- Não é bobeira, as pessoas continuam nas ruas. Se cuidem, não fiquem na rua principalmente dentro das comunidades. Se cuidem porque é muito difícil, é muito caro. Não tem mais vaga para ninguém, não tem mesmo, por mais que você tenha dinheiro ou não tenha, está todo mundo na mesma situação. Então acordem e avisa aí o seu vizinho para ficar em casa.