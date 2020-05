Bárbara Evans recebe alta após cirurgia de emergência no ovário

03/05/2020 | 13:44



A modelo e atriz Bárbara Evans recebeu alta hospitalar na manhã deste domingo, 3, após passar por uma cirurgia de emergência no ovário. Em uma publicação no Instagram , ela contou que há cinco anos descobriu que tinha um cisto no órgão, que cresceu com o tempo e poderia comprometer a saúde dele.

Foi ainda no Rio de Janeiro que Bárbara soube da condição por meio da ginecologista dela. Na ocasião, o cisto era pequeno e "insignificante", mas seria preciso acompanhar a evolução.

"O tempo passou, eu não sentia nada e acabei esquecendo. Há um ano, fiz um checkup e percebi que o cisto estava bem maior. Como minha médica era do Rio de Janeiro, procurei uma médica em São José do Rio Preto, que me recebeu de braços abertos e começamos um tratamento para ver se esse cisto iria diminuir. Passaram-se seis meses de tratamento e o cisto não regrediu. Estava correndo risco de torção de ovário, então resolvemos tirá-lo. Passei por uma cirurgia de emergência", contou a modelo.

Uma torção de ovário poderia levar a uma paralisação da circulação sanguínea e, em caso de progressão e agravamento, riscos de lesões ovarianas. Bárbara contou que estava com medo, mas chegou ao hospital onde realizou o procedimento, em São Paulo, "com muita fé".

"Eu estava com muito medo, porque tudo pode acontecer numa cirurgia, né? E ainda por cima no meio de uma pandemia. Mas graças a Deus tudo deu certo e eu já estou de alta indo para minha casinha", escreveu ela na publicação, em seguida agradecendo pelas mensagens de apoio recebidas.