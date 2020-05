Entidades contestam túneis desinfectantes de São Caetano

Da redação



02/05/2020



Os conselhos regional e federal de química e a Abipla (Associação Brasileira de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes) emitiram nota ao Diário questionando a eficácia dos túneis de desinfecção de pessoas na contenção da Covid-19, como os inaugurados na quinta-feira, em São Caetano.

“Desinfetantes são produtos químicos tecnicamente classificados como saneantes e, como tal, devem ser aplicados exclusivamente sobre superfícies inanimadas”, diz a nota. Segundo as entidades, para que produto químico possa ser aplicado sobre a pele, deve estar enquadrado, de acordo com a legislação vigente, na classificação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), como produto de higiene pessoal, cosmético e perfume.

Ainda na nota, as entidades explicam que a Anvisa vetou o uso na nota técnica 34/2020, que diz que “em relação ao uso de sistemas de desinfecção por meio de um túnel onde são pulverizados produtos desinfetantes diretamente sobre as pessoas, não existe nenhuma comprovação de que esta medida seja efetiva contra a pandemia de coronavírus”.

A Prefeitura de São Caetano explica que a substância vaporizada nos túneis inaugurados quinta-feira não tem nenhum produto químico, como sustentam as três entidades. “Nosso produto é 100% orgânico, não tem nada químico. Além disso, o material que usamos foi liberado pela Anvisa”, argumenta.

Os túneis estão nas saídas da estação ferroviária; entrada e saída do Hospital de Emergências Albert Sabin/UPA (Unidade de Pronto Atendimento); entrada e saída do Complexo Hospitalar Municipal; entrada e saída do SOS cidadão 156; Praça da Figueira; entrada e saída do Hospital de Campanha; e Praça Cardeal Arcoverde.