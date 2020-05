Família Poncio vai fazer testes após apresentar sintomas leves de coronavírus: Todos aqui já pegaram

01/05/2020 | 09:10



Márcio Poncio, pai de Saulo e Sarah Poncio, surpreendeu seus seguidores na última quinta-feira, dia 30, ao revelar que todos de sua família haviam sido infectados com o novo coronavírus. Ele havia postado uma foto ao lado de Gabi Brandt, esposa de Saulo Poncio, e escrito a seguinte legenda:

Sem luta não há vitória, em uma guerra ocorre perdas, mas nada, absolutamente nada, se compara ao gosto ao prazer ao prêmio da sua vitória.

Nos comentários, uma pessoa quis saber:

Estão com Covid-19?

E Márcio respondeu:

Sim... todos aqui já pegaram.

Pouco tempo depois, a assessoria da família Poncio enviou um comunicado à imprensa para esclarecer melhor o assunto:

É fato que os membros da família apresentaram sintomas leves como dores no corpo e febre, mas que não perduraram por mais de dois dias. A família está seguindo todas as recomendações e higienizações necessárias desde o início do isolamento social. O mesmo cuidado foi tomado com todos os que tiveram contato pessoal ou estiveram na casa da família durante este período. Importante ressaltar que, neste momento, todos estão bem e sem qualquer tipo de sintoma relacionado à Covid-19. E pela responsabilidade que possuem, ainda assim irão realizar um exame para verificar a existência de anticorpos ao vírus. O Pastor Márcio e toda família agradecem pelas mensagens demonstrando preocupação e pede para que sigam em casa seguindo todos os protocolos.

Tenso, né?