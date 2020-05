Sem data para volta, Santos seguirá com elenco e funcionários em quarentena

30/04/2020 | 22:14



O Santos segue sem data para retomar as atividades. Embora esta quinta-feira tenha sido o último dia de férias do elenco, o clube comunicou que os jogadores, assim como os membros da comissão técnica, funcionários e colaboradores, vão seguir cumprindo as medidas de isolamento social em função da pandemia do coronavírus.

"O Santos FC informa que atletas, membros de comissões técnicas, funcionários e colaboradores do clube permanecerão em isolamento social após o término do período de férias, que se encerra nesta quinta-feira (30)", anunciou, em nota oficial.

No comunicado, o Santos destaca que vai esperar a manifestação das autoridades públicas para tomar decisões, juntamente com outros times e a Federação Paulista de Futebol (FPF), para a retomada dos treinos.

São Paulo cumprirá medidas de isolamento social ao menos até 10 de maio, sendo que o governador João Doria pode anunciar o afrouxamento de algumas delas no dia 8. Já na próxima segunda-feira, os clubes participantes do Campeonato Paulista vão se reunir com a FPF para avaliar possibilidades para a retomada da competição, paralisada desde 16 de março.

"O Clube entende que é necessário aguardar o posicionamento e liberação das autoridades de saúde e do Governo do Estado de São Paulo para que, em seguida, clubes e federações possam pensar no retorno do futebol no país", acrescentou o Santos, que inicialmente deu 20 dias de férias ao seu elenco, as prorrogou por mais e agora segue sem data para retomar a rotina de atividades.