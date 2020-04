Trens da Linha 10 da CPTM circularão com intervalo maior nesta quinta-feira

Do Dgabc.com.br



29/04/2020 | 18:31



A circulação de trens na Linha 10 - Turquesa, que circula entre Rio Grande da Serra e o Brás, atendendo o Grande ABC, sofrerá alteração nesta quinta-feira (30) e as composições circularão com um intervalo maior entre elas, das 10h às 14h. De acordo com a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), a operadora irá realizar serviço de manutenção da passagem sobre trilhos da estação Rio Grande da Serra.

No período, os trens farão viagens entre Brás e Mauá, com intervalo de 8 minutos, e entre Brás e Rio Grande da Serra, com intervalo de 16 minutos. Os passageiros que quiserem seguir viagem até Rio Grande da Serra só precisarão trocar de trem se embarcarem em composição sentido Mauá. Ressalta-se que, na Linha 10, o trecho de maior demanda é entre Brás e Mauá.

Os passageiros serão orientados nas estações e trens por meio de aviso sonoro.