Concessionária expande ação de apoio aos caminhoneiros na Via Anchieta

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



29/04/2020 | 00:15



A Ecovias – concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) – expandiu a ação de apoio aos caminhoneiros no pátio de descanso montado no km 40 da Via Anchieta. A iniciativa, que começou em abril, ganhou reforços de empresas da região e agora conta com a distribuição de marmitas, além de manter a entrega de kits lanches e kits de higiene – com sabonetes, álcool gel, luvas e máscaras de proteção.



O serviço está disponível diariamente, das 11h às 20h, com a expectativa de fornecer cerca de 500 refeições por dia. No total, a estimativa da empresa é que 30 mil caminhoneiros sejam contemplados durante a ação, que deve continuar enquanto durar a pandemia.



O gerente de atendimento ao usuário da Ecovias, Fernando Ferreira, destaca que o pátio da Via Anchieta foi atrativo para a ação por causa do movimento grande dos caminhoneiros. “Buscamos auxílio com as empresas para entender o que cada uma poderia nos apoiar. A distribuição das marmitex acontece das 11h às 14h, depois deste horário distribuímos os kits lanches”, avalia.



Ferreira também explica que no pátio de descanso, uma equipe de atendimento hospitalar faz a aferição de temperatura dos caminhoneiros, além de passar orientações importantes sobre a prevenção da Covid-19.



Caminhoneiro há 25 anos e morador do Rudge Ramos, em São Bernardo, Alex Riva, 44 anos, comenta que sempre passa pelo pátio de repouso, pois carrega seu veículo no Porto de Santos com contêineres de importação e exportação. “Conseguimos ver que tem gente de olho na gente. Muito bom para os motoristas, principalmente pelos perigos que já passamos todos os dias”, avalia Alex.



DRIVE-THRU

A ação da Ecovias também tem como objetivo arrecadar alimentos não perecíveis no posto policial do km 10 da Via Anchieta. Neste local, os motoristas poderão deixar as doações, que serão direcionadas aos motoristas que estiverem no pátio após as 18h, período em que a aquisição de alimentos é mais difícil na rodovia.



“É um ponto de doação já em funcionamento. Todo montante arrecadado será repassado aos caminhoneiros que pararem no outro ponto. Essas ações têm previsão até o dia 30 de junho”, finaliza Fernando Ferreira.