Obituário - 26 de abril de 2020

Ademir Medici



26/04/2020 | 15:00



SANTO ANDRÉ

Santo André, sexta-feira, dia 24 de abril

Aonia Ribeiro Pedroso, 95. Natural de Santo André. Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

João Francisco de Oliveira, 94. Natural de Caruaru (PE). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 24. Vale dos Pinheirais.

Nair Maria Teodoro, 81. Natural de Bofete (SP). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Clotilde Freitas de Assis, 79. Natural de Lins (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 24. Vale dos Pinheirais.

Irineu Insognia, 79. Natural de Bauru (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Heleno João da Silva, 78. Natural de Panelas de Miranda (PE). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Lurdes Xavier de Oliveira, 76. Natural de Piatã (BA). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Faria, 67. Natural de Passos (MG). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

José Nicácio Morais, 64. Natural de Surubim (PE). Residia na Cidade Nova Heliópolis, em São Paulo (SP). Dia 24, em Santo André. Cemitério Parque dos Ipês, em Itapecerica da Serra (SP).

João Francisco Ungari, 60. Natural de Santo André. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Técnico de copiadora. Dia 24. Crematório Vila Alpina.

Edson Pereira dos Santos, 55. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Doa 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Genivaldo de Oliveira, 51. Natural de Santo André. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Pintor. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nalla Cedrak de Sousa, 40. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Valdemar Pereira de Queiroz, 72. Natural de Santana (BA). Residia no Jardim Iguatemi, em São Paulo (SP). Dia 24, no Hospital de Campanha Covid-19. Memorial Jardim Santo André.

Paraílio Gonçalves dos Santos, 65. Natural de Luiziana (PR). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sábado, dia 25 de abril

Oswaldo José Zanei, 84. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 25. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Eduardo Dorte Bacega, 23. Natural de Santo André. Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Osória Aparecida Bueno, 85. Natural de Mococa (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 23, em Diadema. Cemitério dos Casa.

Cleonice Antonia da Silva, 68. Natural de Santo Antonio de Lisboa (PI). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 24, em Santo André. Jardim da Colina.



D I A D E M A

Diadema, quinta-feira, dia 23 de abril

João Martins do Rego, 93. Natural de Portugal. Residia no Jardim Oriental, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.

Valdomira Mendes de Sousa, 69. Natural de Ruy Barbosa (BA). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 23. Vale da Paz.

Elezenita Fernandes da Silva, 69. Natural de Nova Canaã (BA). Residia no bairro Eldorado. Dia 23. Cemitério Municipal



Diadema, sexta-feira, dia 24 de abril

Geraldo Gonzaga de Souza, 91. Natural de São Francisco (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.

Pedro Miguel Pereira, 87. Natural de Barbalha (CE). Residia no bairro Eldorado. Dia 24. Cemitério Municipal.

Maria José Martins Aranjo, 83. Natural de Diogo de Vasconcelos (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.

João Carfi, 82. Natural de Quatá (SP). Residia no bairro Eldorado. Dia 24. Vale da Paz.

Marina Cavalcante Bessi, 81. Natural de Campina Grande (PB). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Ajudante geral. Dia 24, em Santo André. Cemitério Municipal.

Marina Cavalcante Bessi, 81. Natural de Campina Grande (PB). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.

Manoel Gomes Machado, 64. Natural de Caratinga (MG). Residia no Parque Doroteia. Dia 24. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, São Paulo (SP).

Irene Josefa da Silva, 63. Natural de São Joaquim do Monte (PE). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 24, em Santo André. Vale da Paz.

Ricardo Melo dos Santos, 47. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.

M A U Á

Verolina Rosa de Andrade, 67. Natural de Boa Nova (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 24, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.

José Vital Santana Filho, 66. Natural de Borá (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 24, em Santo André. Memorial Phoenix, em Santo André.