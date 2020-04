Policiais do 6º Baep prendem quadrilha por roubo de carga em São Bernardo

Do Dgabc.com.br



26/04/2020 | 13:40



Policiais do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) prenderam ontem (25), em São Bernardo, quadrilha por roubo de carga e recuperaram produtos que haviam sido roubados.

Após receber denúncia, os PMs (Policiais Militares) encontraram os indivíduos no Parque São Bernardo, bem como o veículo usado no roubo.

Em contato com a vítima, que não teve identidade revelada, ela informou que havia sido agredida e presa no compartimento de carga do próprio veículo pelos criminosos. Posteriormente, foi coagida para passar os dados bancários e os infratores efetuaram diversas compras.

Os quatro homens foram presos e os objetos encontrados apreendidos e levados para o 1º DP (Centro) de São Bernardo, onde o caso foi registrado como roubo e associação criminosa. Todos os indivíduos possuíam passagem pela polícia.