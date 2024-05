Ministro do STJ Paulo Dias abre festividades na Fundação Santo André

Para abrir as festividades de 70 anos da FAECO (Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas), que neste ano ocorrerá entre os dias 20 à 24 de maio junto com a Semana Jurídica e a Semana de Cursos de Gestão, Comunicação e Tecnologia da Informação, a Fundação Santo André receberá no dia 16 de maio às 19:30, o Ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Dr. Paulo Dias de Moura Ribeiro, para uma aula magna.

A relação do Ministro Dr. Paulo Dias de Moura Ribeiro com a Fundação começou em 1986 na época que o processo de informatização chegava ao Brasil. Na época Dr. Paulo Dias era juiz da Zona eleitoral de Santo André e procurou o Professor Orlando Dal Degran Jr. (Badaroth), responsável pelo curso de processamento de dados da FSA, para informatizar a Zona Eleitoral da Região. O trabalho foi feito com grande êxito e repercussão nacional com amplo destaque na mídia. As eleições municipais de Santo André de 1986 foi toda processada pela FSA em menos de um dia. Antes disso, A Fundação Santo André já prestava serviços para a Confederação Brasileira de Vlei. Toda a área de estatística das seleções masculina e feminina era processada pelos alunos do Professor Badaroth.

“O ministro soube do nosso trabalho porque na época fazíamos toda a parte de estatística e dados da Confederação Brasileira de Vôlei. Na época o Dr. Paulo Dias já era um visionário e conseguiu implantar o voto eletrônico em Santo André. Foi um sucesso. Participamos ativamente do processo de informatização vivido na década de 80.”, relembra Badaroth.

PROGRAMAÇÃO

21/05 19:30 às 20:30 - Rhaiza Rodrigues – O tempo como variável na análise de dados

22/05 19:30 às 20:30 – Cícero Ferreira – O Administrador do Futuro

19:30 às 20:30 – Louise Barsi – Educação Financeira

19:30 às 20:30 – Felipe Barsi – Como não gostar de trabalhar me fez trabalhar mais

23/05 19:30 às 20:30 – Mesa Redonda – Uma Carreira do seu Jeito

19:30 às 20:30 – Jones Camilo – Automação e TI na Indústria

24/05 19:30 às 20:30 – CRC – SP – Carreira: Orientação aos futuros Contadores

19:30 às 20:30 – Oscar Isayama – O perfil do profissional da indústria do futuro