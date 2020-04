Tatá Werneck anuncia separação e dá a entender que casamento com Rafael Vitti acabou

26/04/2020 | 12:11



2020 está com um gostinho diferente para alguns famosos, uma vez que suas relações amorosas acabaram não resistindo e chegaram ao fim. E os fãs ficaram bem chateados com o anúncio que Tatá Werneck fez por meio do Twitter, indicando que se separou de Rafael Vitti, e estão se questionando se tudo não passa de uma piada:

Tatá Werneck através de sua assessoria (que existe, mas hoje sou eu mesma fingindo) anuncia separação. Beijos, respeitem se cuidem! Quem puder não saia! Não ponha jamais em risco ninguém sem necessidade. Esse é um momento de empatia e solidariedade. Beijos.

Os fãs logo questionaram: Fala que é mentira, socorro, disse um internauta. Já outra escreveu: Qual é a piada, dona Tatá, manda logo, garota!!! (...) Para com isso. Outra pessoa ainda quis saber: Separação social, né?! A família separada da sociedade, né? Por fim, outro ainda postou: Tatá e Rafa são patrimônio sentimental do Brasil. Nem se quisessem poderiam se separar.

Lembrando que ambos são papais de Clara Maria, nascida em outubro de 2019. E aí, será que é verdade mesmo?