Duda Reis nega ter sido agredida por Nego do Borel e fala sobre conversar com seus pais: - Vai acontecer

26/04/2020 | 11:11



Duda Reis usou o Stories para se pronunciar e negar que tenha sido agredida ou trancada em casa pelo namorado, Nego do Borel. As acusações vieram dos próprios pais da atriz, Simone e Luiz Fernando, que não aprovam a volta do relacionamento da filha com o músico. Em uma série de vídeos, ela começa dizendo o seguinte:

- Eu tô vindo aqui para poder me pronunciar. Eu confesso que eu estou muito chateada com toda essa exposição e eu queria deixar algumas coisas claras aqui. A primeira coisa que eu gostaria de deixar clara é que eu não fui e não sou vítima de agressão. Eu nunca na minha vida fui vítima de agressão. E eu nunca fiquei presa dentro de casa, ninguém nunca me trancou dentro de casa.

Em seguida, falou sobre o seu relacionamento com o funkeiro:

- Ficamos um tempo separados, voltamos. Antigamente, nem todos os dias foram flores, claro, isso acontece. Mas hoje a gente vive uma vida nova, tá tudo muito bom, eu me sinto muito amada, eu sou muito feliz.

Por fim, demonstrou que quer acertar as pendências com os pais:

- Eu amo muito os meus pais, eles sabem. Eles sabem mais do que ninguém. Eu sempre fui aquela filha que amou muito, que ama muito, que sempre falou o tempo inteiro o quanto ama, sempre honrou, sempre foi grata. Eu sempre fui essa filha. Isso faz parte da minha essência. E eu acho que tudo precisa ser conversado, que é o que vai acontecer. Eu sou contra, realmente, à exposição, é só isso o que eu tenho para falar.