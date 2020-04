Mick Jagger responde a ataque de Paul

26/04/2020 | 07:25



Mick Jagger chegou como uma voadora de dois pés no peito de Paul McCartney na rusga talvez mais séria em muitos anos entre os dois mamutes do rock mundial. Mick rebateu na sexta-feira, 24, um comentário recente de Paul quando respondia à pergunta: "Afinal, quem foi o melhor? Beatles ou Stones?". Paul disse que os Beatles, e pode ter se perdido um pouco na justificativa de sua resposta. Ou não, dependendo do ponto de vista. Ele disse uma verdade: "A raiz deles (dos Stones) é o blues, enquanto os Beatles tinham "um pouco mais de influências". Mas uma verdade que pode ser facilmente interpretada como arrogância ou desmerecimento ao sagrado blues, que também deu tantas alegrias e sedimentou uma das pistas sonoras aos Beatles. O pior foi a parte de acusação de cópia, a pior ofensa no meio artístico: "Tudo que fazíamos, os Stones meio que faziam igual logo em seguida."

Mick Jagger falou em entrevista à Apple Music (via NME) - nada a ver com a Apple dos Beatles - para promover o novo single Living in a Ghost Town, a primeira faixa inédita dos Stones em oito anos. O roqueiro primeiro amenizou dizendo que nunca houve competição, mas subiu dois tons na mesma sentença. "Isso é tão engraçado. Ele (Paul) é um querido. Obviamente não há uma competição. A grande diferença, falando sério, é que os Rolling Stones são uma grande banda de shows desde outras décadas enquanto os Beatles nunca sequer fizeram uma turnê de arenas, um Madison Square Garden com um sistema de som decente. Eles acabaram antes de o negócio começar, o verdadeiro negócio das turnês."

Mais do que picuinha de compadres, as desavenças delimitam pela primeira vez pelos próprios personagens da história, e só depois de 50 anos do fim dos Beatles, o calcanhar de Aquiles dos dois grupos. Assim como Paul dizendo que os Beatles tinham mais informações do que o blues (talvez fosse educado dizer entre alguma palavra e outra a frase "com todo respeito ao blues" e também lembrar o quanto dessas informações lhes chegaram via George Martin), Mick Jagger tocou na ferida. Ele segue falando e cita outro show, o do Shea Stadium, em Nova York. "Esse negócio (os shows) começou em 1969 e os Beatles nunca tiveram essa experiência. Eles fizeram um baita show, e eu estava lá, no Shea Stadium. Eles fizeram aquele show em estádio. Mas os Stones seguiram em frente. Nós começamos em estádios nos anos 70 e ainda fazemos agora. Essa é a verdadeira diferença entre essas duas bandas. Uma banda é inacreditavelmente sortuda ainda tocando em estádios e a outra banda não existe mais."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.