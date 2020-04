'Velozes e Furiosos' em 7 filmes para ver e rever

26/04/2020 | 07:05



Em 1990, Mark Sinclair Vincent já adotara o pseudônimo Vin Diesel. Trabalhara como segurança, teve uma participação mínima, como atendente de hospital em Tempo de Despertar. Tomou gosto pelo cinema e escreveu, produziu, dirigiu e interpretou o curta Multi Facial, que chamou a atenção de Steven Spielberg, e ele lhe deu um papel com crédito em O Resgate do Soldado Ryan, de 1998. O resto é história.

Três anos mais tarde, e com direção de Rob Cohen, Diesel fez o primeiro Velozes e Furiosos, inspirado na cultura das corridas ilegais de carros nas ruas, os famosos rachas. O policial Brian OConner se infiltra na gangue de Dominic Toretto, terminam amigos e sócios. O público adorou a dupla Diesel e Paul Walker e ela prosseguiu por mais seis filmes, até a morte do segundo, em 2013.

Neste domingo, 26 o Megapix faz maratona Velozes e Furiosos com sete filmes. Das 8h25 às 22h, Toretto, OConner e toda a gangue farão manobras incríveis em carros possantes. As relações humanas serão intensificadas e, sob a direção de Justin Lin, a série ficou melhor ainda. Com James Wan, na condução do 7, foi o filme que, na história, mais rapidamente superou US$ 1 bilhão de renda. Pé na tábua! Se não fosse a pandemia, o 9 já teria estreado, mas é hora de matar saudade.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.