Municípios iniciam testagem em massa

Fabio Martins

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



24/04/2020 | 00:05



Os governos dos prefeitos de Santo André, Paulo Serra, e de São Caetano, José Auricchio Júnior (ambos do PSDB), anunciaram ontem esquema de testagem em massa para o novo coronavírus. No município andreense, os exames serão destinados para amostra da população identificada por alerta de aplicativo, enquanto que na cidade vizinha a coleta será feita, inicialmente, pelos profissionais da saúde em comerciantes e comerciários a partir de amanhã. Ao todo, serão 20 mil amostragens nos dois municípios.



Em Santo André, o Paço comprou 10 mil novos exames rápidos neste lote para intensificar a abrangência da testagem na cidade. Para isso, a Prefeitura lançará aplicativo no domingo a fim de mapear e viabilizar as coletas, que serão feitas presencialmente, na sequência. O munícipe utilizará o programa para informar os sintomas, em espécie de autoexame e, a depender do resultado, a equipe de saúde fará a coleta por meio do teste rápido adquirido. “A ideia, a partir disso, é fazer testagem em massa e obter mapa eficiente, detalhado, um diagnóstico por região da cidade, de forma progressiva e gradual. Iniciamos (primeiro lote, com 7.000 testes) nos profissionais de saúde. Agora queremos estender esta medida em maio. O mínimo será 2% na escala, o que seriam 14 mil (pessoas). A meta é atingir 30 mil”, sustentou Paulo Serra, ao Diário.



O tucano pontuou que o aplicativo fará alerta para identificar potenciais infectados, e apontará classificações de risco, por meio das cores vermelha, amarela e verde, os casos suspeitos – esta triagem irá demandar os testes. Ele não deu detalhes de como essas categorias irão pautar a aplicação.

No caso de São Caetano, o teste será aplicado a comerciantes e comerciários. O procedimento ocorrerá em formato drive thru, em que o profissional será submetido ao exame dentro do próprio veículo. O esquema será montado no espaço da garagem municipal, localizado na Avenida Presidente Kennedy, 2.100, no Centro, e atenderá de amanhã até o dia 1º, das 8h às 17h.



Ao Diário, Auricchio frisou que a medida foi estabelecida como forma de prevenção ao possível e futuro retorno gradual da atividade econômica a partir do dia 11, como antecipado na quarta-feira pelo governador João Doria (PSDB). “Queremos chegar prontos no dia 10 (quando serão anunciados detalhes da flexibilização do retorno da atividade econômica), para que os comerciantes e comerciários que estarão atuando na cidade e que eventualmente possam estar infectados e sem sintomas não contaminem os demais”, explicou.



Ontem, durante transmissão ao vivo nas redes sociais, a secretária de Saúde de São Caetano, Regina Maura Zetone, detalhou o procedimento. “Será um teste rápido, através de uma picada no dedo, que identificará se a pessoa possui uma infecção recente ou há mais tempo. Se for uma recente, ela precisará ficar em isolamento por mais alguns dias. Mas se for uma infecção tardia, significará que ela pode ter sido contaminada, mas que já se recuperou mesmo não tendo sintoma nenhum.”



Auricchio alegou ainda que a medida será restrita “para aqueles que trabalham diretamente no comércio”. “Não será estendido para as famílias dos comerciantes. Se tiver algum casal que trabalha no comércio os dois poderão fazer o teste”, disse. Para comprovar o vínculo com o estabelecimento, o prefeito esclareceu que serão aceitos cópia do contrato social e cartão de CNPJ, no caso dos proprietários, e, para funcionários dos comércios, carteira de trabalho ou algum documento de identificação sindical.