Câmara de São Bernardo projeta devolver R$ 1,5 milhão à Prefeitura

Daniel Tossato



24/04/2020 | 00:01



A Câmara de São Bernardo, administrada pelo vereador Juarez Tudo Azul (PSDB), projeta devolver cerca de R$ 1,5 milhão para o Executivo, sob gestão de Orlando Morando (PSDB), com intenção de que o montante seja utilizado em medidas de enfrentamento à Covid-19.

O valor é referente à economia do duodécimo (o orçamento dos Legislativos, encaminhados pelas prefeituras). Tradicionalmente, os parlamentos estornam a quantia no fim do ano. Com o avanço da crise do novo coronavírus, os vereadores do Grande ABC decidiram adiantar a parcela como auxílio aos Executivos em ações que visam mitigar os impactos da Covid -19.

“Estamos acertando os últimos passos para a devolução da parcela. Acredito que conseguiremos reunir algo entre R$ 1,3 milhão e R$ 1,5 milhão. Aguardamos somente um aceno do prefeito Orlando Morando para que possamos repassar o montante ao Executivo”, declarou Juarez Tudo Azul.

Com o valor de São Bernardo, os parlamentos da região conseguiram devolver, ao todo, cerca de R$ 7,5 milhões. A Câmara de Santo André foi a primeira a sugerir a devolução adiantada do duodécimo, o que rendeu R$ 1,5 milhão ao Executivo. Maior doador até o momento foi o Legislativo de São Caetano, sob comando de Pio Mielo (MDB), que retornou R$ 3 milhões aos cofres de São Caetano. Logo após, as outras câmaras passaram a debater a questão e admitiram que fariam o mesmo.

“O valor é o que acaba sobrando depois de utilizarmos o que nos é passado pela Prefeitura de São Bernardo. Pagarmos os colaboradores e comprarmos os insumos da Câmara. A sobra podemos devolver”, pontuou Juarez Tudo Azul.

A Prefeitura de São Bernardo informou que ainda não recebeu aviso formal da Câmara. Segundo a Prefeitura, assim que o Executivo for notificado, o dinheiro será encaminhado ao orçamento geral do município e, posteriormente, repassado para áreas a serem definidas.