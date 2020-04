Richard Gere comemora nascimento do terceiro filho

22/04/2020 | 10:11



Ao que tudo indica, a família de Richard Gere aumentou. Pelo menos foi o que afirmou a revista espanhola Hola que, na manhã desta quarta-feira, dia 22, revelou o nascimento do terceiro filho do ator de 70 anos de idade. Segundo a publicação, o astro e a esposa, a ativista Alejandra Silva Gere, tentaram manter o parto em segredo.

Este é o segundo filho de Gere com Alejandra, sendo que Alexander, o mais velho do casal, tem apenas um aninho de idade. O ator ainda tem outro filho, de 20 anos de idade, chamado Homer, fruto de seu casamento com Carey Lowell. E a família dos dois é maior ainda, já que a ativista também tem outro filho de relação anterior.

Segundo a revista, o casal e os filhos mais novos estão passando a quarentena no rancho da família em Pound Ridge, próximo a Nova York, nos Estados Unidos. A assessoria de imprensa deles, no entanto, não se manifestou sobre o nascimento do filho até o momento desta publicação.

Felicidades à família!