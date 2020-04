Luana Piovani mostra bagunça no quarto dos filhos e reclama: - Não aguento mais as pessoas malhando lindas e eu aqui

21/04/2020 | 16:10



Após criticar as campanhas dos famosos contra o coronavírus, Luana Piovani usou seu Instagram nesta terça-feira, dia 21, para mostrar o seu dia a dia ao lado dos filhos, Dom, Bem e Liz.

Luana começou reclamando de sua aparência durante a quarentena, e ainda brincou com as celebridades que estão se exercitando durante o período de isolamento social:

- Quarentena, quarentena! As crianças gritando lá embaixo, minha espinha bombando, com uma cara bem ruim. Não aguento mais as pessoas malhando, fazendo yoga, lindas, e eu aqui.

Ela, então, mostrou o quarto de Liz, que estava bagunçado - como você pode ver na foto acima - já que seus três filhos haviam dormido juntos na noite anterior. E continuou:

- Todo mundo dormindo no quarto da Liz, tudo no chão e marmitão aqui vai ter que arrumar.

Depois da separação com Pedro Scooby, Luana tem compartilhado muito de sua rotina com os filhos, e levantado bandeiras a favor das mães solo.