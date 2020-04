Felipe Simas, curado do coronavírus, comemora segundo mês de vida do filho

21/04/2020 | 11:56



Após passar duas semanas na luta para se recuperar do novo coronavírus, o ator Felipe Simas e a esposa, Mariana Uhlmann, celebraram o "mesversário" de Vicente. O filho mais novo do casal completou dois meses de vida nesta segunda-feira, dia 20.

No dia 12 de abril, Mariana divulgou que o marido estava com a covid-19 e em isolamento. Agora, ao lado dos filhos, Felipe finalmente conseguiu voltar a ter contato físico com todos.

"Enquanto escrevo, caminho com o Vicente no colo. Depois de 14 dias sem encostar nele, sem o fazer dormir, sem dar o banho que ele tanto gosta, volto a rotina corrida de pai na quarentena. Hoje ele completa dois meses. Vamos comemorar a vida", escreveu o ator no perfil oficial que mantém no Instagram.