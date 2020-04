Príncipe Harry e Meghan Markle enviam carta rompendo com tabloides ingleses: Não haverá corroboração

20/04/2020 | 13:10



Sem descanso para os Duques de Sussex em sua luta com os tabloides britânicos. Na noite do último domingo, dia 19, Meghan Markle e o príncipe Harry enviaram uma carta aos editores dos jornais The Sun, Daily Mail, Daily Express e Daily Mirror afirmando que não irão mais corroborar com eles e que não haverá compromisso algum para com eles. No texto, o casal afirma ainda que discorda profundamente do modo como estes veículos reportam as informações.

Ao longo da carta, Meghan e Harry criticam o fato de uma parte influente da mídia se isentar de assumir a responsabilidade pelo que diz e imprime, mesmo quando sabe que poderá gerar uma informação distorcida, falsa ou invasiva sem motivo:

Quando o poder é desfrutado sem responsabilidade, a confiança que todos depositamos nesta indústria tão necessária é degradada. Existe um custo humano real nessa maneira de fazer negócios que afeta todos os cantos da sociedade. O Duque e a Duquesa de Sussex assistiram a pessoas que eles conhecem - e também a estranhos - terem suas vidas completamente afetadas por nenhuma boa razão, além do fato de que fofocas obscenas aumentam as receitas publicitárias. O que eles não querem é colocar-se como moeda para uma economia de caça cliques e distorção.

Os duques afirmam, no entanto, que esta não é uma medida tomada para todos os veículos de comunicação, muito menos uma forma de evitar críticas, encerrar conversas públicas ou censurar relatórios precisos, ressaltando a importância da imprensa livre:

O Duque e a Duquesa de Sussex acreditam que a imprensa livre é a pedra angular de qualquer democracia, particularmente em momentos de crise. [Ela] ilumina lugares escuros, defendendo o que é certo, desafiando o poder e responsabilizando aqueles que abusam do sistema. Já foi dito que a primeira obrigação do jornalismo é a verdade.

A mídia tem todo o direito de relatar e de fato ter uma opinião sobre o Duque e a Duquesa de Sussex, boa ou ruim. Mas não pode ser baseado em uma mentira. Eles também querem ser muito claros: isso não é de forma alguma uma política geral para todos os meios de comunicação.

A carta vem no mesmo momento em que o caso geral de Meghan contra a Associated Newspapers, editora do Mail on Sunday vai aos tribunais do Reino Unido. A Duquesa de Sussex processou o veículo por publicar trechos de uma carta privada e confidencial enviada ao pai em agosto de 2018.