Ministério da Saúde monitora população por telefone

19/04/2020 | 07:00



No dia 13, Josiele de Oliveira, 51 anos, de São Bernardo, recebeu ligação inesperada. No visor do celular um número desconhecido (0136). Quem lhe procurava era o Ministério da Saúde, por meio de chamada eletrônica. O serviço, Busca Ativa, faz parte das ações do projeto TeleSUS, do governo federal, que oferece diversos canais de atendimento à distância para monitorar a saúde da população e está sendo usado para fazer triagem virtual sobre a pandemia da Covid-19.

Josiele diz que em sua casa não existe nenhuma suspeita da Covid-19, mas quis participar. “Foram feitas cinco perguntas e fui respondendo. Me senti bem segura e, para mim, foi muito útil. Senti uma preocupação”, comenta. Ela conta que a partir de então, passou a se informar por meio do site do Ministério da Saúde, “a procurar mais fontes confiáveis, pois achei bem interessante o projeto”.

Maria Áurea Guimarães, 61, de Santo André, recebeu a mesma ligação um dia depois de Josiele. Perguntaram a ela se estava bem, se tinha dor de cabeça, no corpo, se tinha tosse e dificuldades para respirar. “Tudo eletrônico”, explica. Maria diz ter ficado surpresa com a iniciativa e a ligação. “É uma boa, eles orientam, pedem para a gente continuar se cuidando. Celebraram por eu estar bem. Acho ótimo continuarem ligando e orientando as pessoas.”

Durante a entrevista virtual, caso a pessoa apresente sintomas típicos da Covid-19, como tosse seca, febre alta e falta de ar, será encaminhada para o atendimento pré-clínico com profissionais de saúde por telefone, que acompanharão a evolução diariamente ou a cada dois dias. Caso haja piora, será encaminhada para uma unidade de saúde.

Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 9,9 milhões de pessoas utilizaram os serviços do TeleSUS, e do total, 3,8 milhões foram procurados pelo Busca Ativa.