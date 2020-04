Raul Gil sofre acidente doméstico e está internado desde a Páscoa

18/04/2020 | 13:11



Aos 82 anos de idade, Raul Gil deu um susto em seus familiares durante a Páscoa no último domingo, dia 12. O apresentador sofreu um acidente doméstico em sua casa e está, desde então, internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Para a colunista Fábia Oliveira, Raul Gil Junior, filho do apresentador, falou sobre o estado de saúde do pai, que foi levado ao hospital após cair da escada no domingo de Páscoae

- Ele quebrou duas costelas e teve desvio de mais sete. Ele está com muita dor, mas estável.

A assessoria de imprensa do SBT confirmou a informação, frisando que o apresentador passa bem e até poderia ter tido alta, no entanto, a família e o médico particular de Raul acharam melhor que ele continuasse o tratamento no hospital até a próxima segunda-feira, dia 20. A equipe da emissora também afirmou que ele está separado dos pacientes com coronavírus.

- Ele está em uma unidade separada, onde não têm pacientes de Covid-19. Fez os testes, o Raulzinho que também está com ele fez, e graças a Deus deu negativo.

Estamos na torcida pela recuperação do apresentador!