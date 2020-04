Paróquias recebem doações por meio de ‘drive-thru’

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



17/04/2020 | 00:01



Apesar de ter se tornado um dos principais desafios nos dias de hoje, a pandemia causada pelo novo coronavírus desencadeou centenas de ações solidárias entre as sete cidades. Diante disso, neste período de isolamento físico para evitar a proliferação do vírus, uma prática utilizada na região para a campanha de vacinação contra a Influenza agora ajuda a manter a solidariedade das pessoas: o serviço drive-thru.

A Diocese de Santo André se prepara para receber, neste fim de semana, doações por meio do drive-thru da solidariedade em pelo menos quatro paróquias da região, localizadas em Santo André, São Bernardo e Mauá. As doações através da modalidade – que permite aos munícipes entregarem produtos sem descer do carro – vai auxiliar famílias carentes, pessoas em situação de vulnerabilidade, trabalhadores informais e desempregados.

As paróquias vão recolher doações de alimentos não perecíveis, produtos de higiene e de uso pessoal, além de máscaras. Se o munícipe preferir, as ofertas também poderão ser realizadas em dinheiro por transferência bancária.

Uma das paróquias que se preparam para o serviço é a Matriz Santo André, na Vila Assunção, que historicamente está engajada com ações solidárias aos refugiados na região. “Acreditamos que as migrações antigas nos ajudaram a construir nossa história, então nunca paramos o trabalho com refugiados. Todos os meses conseguimos ajudar mais de 100 famílias refugiadas com doações de cestas básicas”, declara o pároco da igreja, padre Jean Dickson. “Esta caridade pastoral também visa famílias que frequentam nossa igreja há muito tempo. Então, estas doações vão ser expandidas para outros territórios sempre atendendo o maior número de fiéis”, completa.

No sábado, a Paróquia Matriz de Santo André receberá as doações das 9h às 17h, já a Matriz Imaculada Conceição, no bairro Matriz, em Mauá, iniciará o drive-thru das 8h até as 12h. Em São Bernardo, a Paróquia Sagrada Família, no Jardim do Lago, receberá doações entre 9h e 12h, tanto pelo portão da igreja quando diretamente do carro. No dia 3 é a vez da Paróquia São João Batista, no Rudge Ramos, em São Bernardo, que receberá doações das 8h às 12h e das 14h às 18h.