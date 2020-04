EUA: líderes do G7 pediram revisão completa e reforma da OMS, em meio à pandemia

16/04/2020 | 14:36



Em reunião virtual liderada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os líderes do G7 discutiram a "falta de transparência e má gestão crônica" da Organização Mundial da Saúde (OMS), segundo comunicado divulgado pela Casa Branca. O governo americano, que suspendeu o repasse de verbas à entidade internacional, afirma que o grupo quer uma revisão completa da Organização.

De acordo com a nota, os países concordaram em se comprometer a tomar todas as medidas necessárias para garantir uma resposta "forte e coordenada" à pandemia de coronavírus e à consequente "calamidade econômica e humanitária", estabelecendo os pilares para a recuperação.

Ainda conforme o comunicado, as sete nações vão trabalhar juntas para reabrir as economias de forma segura, a fim de permitir a retomada do crescimento econômico sem ameaçar a resiliência dos sistemas de saúde. O texto diz também que os líderes debateram esforços para unir talentos e pesquisas científicas sobre o combate à covid-19.