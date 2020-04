Após críticas, Giselle Itié nega estar com depressão pós-parto

16/04/2020 | 12:11



Giselle Itié, que deu à luz o primeiro filho, Pedro Luna, de seu relacionamento com Guilherme Winter, está completamente imersa na maternidade, mas faz questão de mostrar que nem tudo é perfeito. Em uma live com a também atriz Carolinie Figueiredo, Giselle afirmou que, apesar dos comentários que constantemente recebe nas redes sociais, não está com depressão pós-parto:

- Quando estou falando ou se escrevo um texto começo a receber comentários do tipo: 'Nossa, Giselle, você está depressiva, precisa procurar um médico'. Não, nada contra se estivesse depressiva ou alguma coisa assim. Acontece. Mas é um ponto muito delicado você ouvir uma mãe falando do que ela sente sobre maternidade e já vir com dedos julgadores: 'Você está depressiva'. Não. Ficar sem dormir é enlouquecedor;

A artista também falou sobre o seu parto natural:

-Senti muita dor. Já estava com 9,5 cm de dilatação, mas não sabia disso. Lembro de dizer para a minha mãe: 'Fala para a parteira que não vou esperar as contrações. Para mim, chega. Não nasci para isso'. Porque eu já estava em contração, mas não sabia. Quando a parteira chegou e falou: 'Você está com 9,5', aí eu disse: 'Então, tá, daqui não passo'.

Por fim, Itié citou as dificuldades da nova rotina:

- Teve uma vez que eu não tomei café, fui almoçar só às 16 horas. Estava sozinha, minha mãe não estava aqui. Foi muito difícil.