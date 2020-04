16/04/2020 | 10:11



Ana Furtado e Boninho são daqueles casais que não compartilham cada detalhe da vida a dois, mas, vez ou outra, mostram algo que curtem fazer juntos. E nesses dias de quarentena por conta do isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus, eles mostraram que têm aproveitado para curtirem momentos a dois.

A apresentadora postou um vídeo deles dançando e se beijando na varanda do apartamento em que moram no Rio de Janeiro. Na legenda, escreveu: Someone I love.

Boninho ainda comentou a publicação com uma porção de corações. Pelo visto a boa audiência do BBB20 tem realmente deixado o Boninho para lá de animado.