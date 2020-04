Cervejaria esgota chope na troca por 3 toneladas de alimentos

Dérek Bittencourt

12/04/2020



Centenas de carros formaram fila e tomaram conta de vários quarteirões do bairro Santa Maria, em Santo André, ontem. Motivo: ação da cervejaria andreense Madalena, que trocou um quilo de alimento por um litro de chope, em movimento referendado como Um Brinde à Solidariedade, que ajudará famílias nestes tempos de quarentena em razão do novo coronavírus. O sucesso foi tamanho que o estoque reservado para o evento solidário – 3.000 litros –, denominado Drive-Thru Madalena (sem a necessidade que os participantes tivessem que descer dos veículos) foi consumido em quatro horas. E o resultado: foram arrecadadas cerca de 3 toneladas de não-perecíveis, que serão repassados ao Banco de Alimentos da Prefeitura da cidade.

Cada pessoa tinha limite de dois litros de chope para pegar em troca das doações. Profissionais da cervejaria seguiram recomendações de segurança e medidas de higiene no manuseio tanto das bebidas quanto dos alimentos doados.

“Gostaríamos de agradecer toda a solidariedade apresentada pela população na ação de doação de alimentos para o Banco de Alimentos da Prefeitura de Santo André. Foram arrecadadas mais de 3 toneladas de alimentos não-perecíveis, que, com certeza, auxiliarão centenas de famílias necessitadas. Agradecemos a todos e nos desculpamos com as pessoas que não conseguiram fazer a doação. O sucesso foi tanto que os estoques se esgotaram. E mesmo sem efetivar a troca com a bebida, centenas de pessoas ainda continuaram doando alimentos”, admitiu o gerente de marketing da cervejaria, Renan Leonessa.