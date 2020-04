E os fiéis iluminaram a Rua Marechal

Ademir Medici



10/04/2020 | 07:00



Com o descobrimento oficial do Brasil, a Igreja traz o cerimonial religioso à nova terra, incluindo-se a Semana Santa.

Ao morador eram impostas várias tarefas. Não realizadas, podiam provocar multas elevadas e até prisão.

Há editais em São Paulo, do século XVII, onde se determina que todos os moradores da vila limpassem as testadas de suas casas, o chão por onde passariam as procissões, se queimasse o lixo e o botasse fora.

Das procissões tinham que participar todos os moradores num raio de duas léguas.

A seção Efemérides, do Estadão, outrora publicada, cita especificamente a Avenida Cruzeiro do Sul, em São Paulo, cujos moradores deviam carpir e aterrar imperfeições dos trechos para a procissão.

Não se vendia carne em toda a Quaresma. Proibia-se terminantemente a venda de aguardente aos negros na quinta-feira e Sexta-Feira Santa. Explica o redator: os ‘negros’ eram os negros africanos e também os índios, “pois é como estes então os denominavam”.

Nas ruas em que passavam as procissões havia, nas paredes de determinadas casas, os passos da Paixão – ou as cenas que representam momentos da Paixão de Cristo, rumo à sua crucificação.

Etianos

Lembranças dos que estudaram na Escola Técnica Industrial

Lauro Gomes de Almeida, depois ETE e Etec, em São Bernardo

Eduardo Savordelli

Eletrônica – Turma de 1984

No meu tempo de ETI era comum almoçar no antigo Shoppão, hoje Shopping Metrópole. Lá havia a loja Company Jeans, com fachada em painel de lâmpadas para divulgação de mensagens, o que me fascinava.

Formado, trabalhei como técnico eletrônico no Instituto Mauá, na Fatec e na Servus (grupo Nakata), sempre na área de P&D.

Em 1985, iniciei o curso de engenharia na FEI, mas a imagem daquele painel nunca me deixou e, em 1992, ainda na faculdade, com o incentivo do professor Aldo Artur Belardi, criei a Spider Tecnologia, que viria a ser referência de painéis de mensagens a LED no Brasil. Continuo com a empresa e no segmento. Devo muito do que sou à ETI e aos colegas que lá estiveram comigo.

Semana Santa na história



Ontem e hoje, a programação na Paróquia de São Bernardo

- 1920 – Sexta-Feira Santa: 9h, missa dos presantificados, com canto e sermão da Paixão; adoração da cruz; 15h, exposição do Senhor Morto e Via-Sacra; 19h: matinas das trevas, solene procissão do Enterro.

Nota – ‘Presantificados’, como escreve o <CF160>Correio Paulistano</CF> em 1920, tem provavelmente o mesmo significado que ‘pré-santificados’ ou pré-santificação dos santos dons, cerimônia então realizada em dia específico <CF159>da Semana Santa</CF>, período em que não são realizadas as liturgias habituais.

- 2020 – Participe e acompanhe pela internet as cerimônias da Semana Santa em São Bernardo. Transmissão virtual. Facebook: paroquia nossa senhora da boa viagem – basílica menor.

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 10 de abril:



- Em São Paulo, Juquiá, Serrana, Artur Nogueira, Álvares Florence, Ariranha e Pontes Gestal.

- No Rio de Janeiro, Aperibé, Areal e Rio das Ostras

- No Espírito Santo, Atílio Vivacqua

-No Piauí, Bocaina

-No Maranhão, Colinas e Parnarama

- Em Rondônia, Guajará-Mirim

- Em Goiás, Jaupaci

- No Rio Grande do Sul, Itatiba do Sul e Riozinho

- No Pará, São Félix do Xingu

Fonte: IBGE

Santos do Dia

-Miguel dos Santos (Espanha, Vich, Barcelona, 1591 – Valladolid, 1625). Patrono da juventude trinitária (Ordem da Santíssima Trindade).

- Madalena de Canossa (Itália, 1774-1865). Fundou a Congregação Filhas da Caridade.



SEXTA-FEIRA SANTA.

Os antigos chamavam de

‘Sexta-feira Maior’. Vivencia-se a Paixão e Morte de Jesus

Diário há meio século

Sexta-feira, 10 de abril de 1970; ano 12; edição 1206



Santo André –No aniversário da cidade, uma cascata de fogos na noite de 8 de abril, o recém-construído Paço Municipal como cenário.

- Um show musical é apresentado, com Angela Maria, Noite Ilustrada e balé ucraniano dirigido pelo professor Ruslan. Na apresentação, o locutor Miguel Romera, do rádio local.

- No Estádio Municipal, futuro Bruno Daniel, o Escrete do Rádio da Bandeirantes empata em 2 a 2 com o Diário do Grande ABC. Gilmar defende o gol do Diário, Fiori Gigliotti comanda o Escrete do Rádio.



Em 10 de abril de...

1915 - Grupo Escolar de Santo André realiza a Festa das Aves.

Inaugurado, em Santo André, o Cine-Teatro Savoia, iniciativa do cidadão Octaviano Dal Medico.

1960 – Realizada a cerimônia de colação de grau da turma 1959 da Faculdade Municipal de Ciências Econômicas e Administrativas de Santo André. Local: salão nobre da Escola Industrial Julio de Mesquita. Paraninfo: professor Orestes Gonçalves.

Os formandos: Adalberto Braz, André Daros, Arnaldo Antonio Serrano, Cyro Evangelista, Geraldo Luppi, Humberto Berilo Alves de Moura, José Benedito Ramos Prado, José Maria Fessel Granes, Luiz Mazini, Newton Flud, Oswaldo Walter Garzeri e Valério Giacaglia.



Hoje

- Dia da Engenharia Militar