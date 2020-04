Mauá registra as duas primeiras mortes por Covid-19

Dérek Bittencourt

09/04/2020



Mais uma cidade do Grande ABC apresentou mortes pelo novo coronavírus. No boletim epidemiológico desta quinta-feira (9), Mauá confirmou os dois primeiros óbitos no município: duas pessoas do sexo masculino, uma de 54 anos, com histórico de hipertensão e tabagismo; e a segunda de 84 anos, com pré-existência de uma doença cardiovascular.

“Infelizmente tivemos duas perdas na nossa cidade. Com muito pesar e como prefeito e como ser humano deixo meus sentimentos a todas as famílias que perderam seus entes queridos. Foram as primeiras mortes oficializadas pelo governo do Estado. Muitos falam que é gripezinha, mas não é. É muito sério e o isolamento social é a única arma que nós temos hoje. A medicina ainda não conseguiu trazer uma vacina ou remédio que a gente possa evitar a contaminação e a proliferação desse vírus e a cura de forma imediata. Fiquem atentos. Não vamos achar que não pode acontecer conosco. Pode acontecer sim, como aconteceu com duas famílias da nossa cidade”, disse, ontem, em transmissão nas redes sociais, o prefeito Atila Jacomussi (PSB).

Também foram registradas novas vítimas fatais em Santo André (duas: ambos homens, um de 81 anos, com doença cardiovascular crônica; e outro de 55 anos, tinha diabetes e doença cardiovascular crônica) e uma em São Bernardo (sem mais informações).

Com estes casos, a região alcançou 29 mortos pela Covid-19, sendo 17 deles em São Bernardo, cinco em Santo André, quatro em São Caetano, um em Diadema e agora dois em Mauá. Além disso, o Grande ABC chegou a 362 pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus, sendo 116 em São Bernardo e 113 em Santo André. A região soma ainda 3.067 pacientes aguardando o resultado do teste para confirmar se têm a doença.

Os números estaduais e federais também seguem crescendo. Balanço do Ministério da Saúde aponta que o País tem 18.145 casos confirmados da Covid-19 e 954 mortos pelo vírus. Já a secretaria estadual de Saúde indica 7.480 pacientes que testaram positivo em São Paulo, com 496 vítimas fatais.

Já os mais recentes dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) e de outros órgãos internacionais revelam que no mundo já são 1.587.209 infectados pelo novo coronavírus, enquanto o número de óbitos chega a 94.850. Os Estados Unidos superaram ontem a Espanha na quantidade de mortes: são 16.498 (entre os 464.865 casos no país), contra 15.447 vítimas fatais (153.222 pacientes confirmados) em território espanhol.