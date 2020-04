Pedro Scooby anuncia canal onde mostrará rotina com os filhos e Luana Piovani alfineta: Então não vai ter conteúdo

07/04/2020 | 12:11



Luana Piovani não perdeu a chance de dar mais uma alfinetada no ex, Pedro Scooby. Na última segunda-feira, dia 6, o surfista anunciou em seu perfil do Instagram que iria lançar um canal no YouTube, chamado O Fantástico Mundo de Scooby. O intuito do atleta é mostrar a sua rotina exatamente como ela é, incluindo situações de tensão e os momentos em que passa ao lado dos filhos: Dom, de oito anos de idade, e os gêmeos Bem e Liz, de cinco anos, todos frutos de seu relacionamento com Piovani.

Antes do Coronavírus passei alguns meses gravando tudo que acontecia na minha vida, exatamente como ela é, muito diferente do que escrevem por aí! Agora no meu canal do YouTube que lança quarta feira, vocês vão poder ter um acesso direto de como tudo acontece, meus treinos, família, ondas gigantes, festas, alegria, tensão, conversas e espero que vocês curtam!, escreveu Scooby.

Uma fã, então, comentou a novidade com Luana Piovani. Em um comentário feito em uma das fotos da artista no Instagram, a internauta perguntou se Luana ficou sabendo do novo canal do ex no YouTube.

Você viu que o Scooby vai lançar um canal no YouTube mostrando seu dia a dia, inclusive com os filhos?

Sincera como sempre, a apresentadora respondeu:

Então não vai ter conteúdo.

Depois, Piovani recebeu uma crítica de outra usuária, ainda nos comentários de seu perfil do Insta.

Achei de uma maldade tão grande você ter dito que tem pena da atual do Pedro [a modelo Cintia Dicker]. Doeu me colocar no lugar dessa mulher que nada tem a ver com os seus problemas com ele.

E a atriz rebateu:

Mas a vida é feita de escolhas, flor. A dela está clara, já a dele...

Por fim, Luana tirou outra dúvida de uma fã.

Estava aqui me perguntando, como você aguentou o Pedro tanto tempo? É cada comentário que ele faz, escreveu uma internauta.

Ele se policiava comigo né, não que fosse outra pessoa, mas não sentia-se tão à vontade para falar tanta asneira, afirmou a apresentadora.

E aí, o que você achou disso tudo?