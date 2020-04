Orlando Morando tem alta hospitalar e fala sobre quarentena até dia 22

Vanessa Soares

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



06/04/2020 | 20:42



Após anúncio do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que estendeu a quarentena no Estado até, pelo menos, o dia 22, prefeitos da região falaram sobre a decisão. O primeiro foi Lauro Michels (PV), de Diadema, que confirmou a prorrogação do isolamento ( leia aqui ). Depois, em suas respectivas transmissões ao vivo nas redes sociais, Orlando Morando (PSDB), prefeito de São Bernardo, e Paulo Serra (PSDB), de Santo André, também confirmaram a informação.

Na live, Morando divulgou que teve alta hospitalar no fim da tarde desta segunda-feira (6) e que seu tratamento contra a Covid-19 passa a ser domiciliar. “É necessário manter o isolamento social. É a única forma da gente se prevenir. Não muda nada a partir de amanhã. Nosso objetivo é poupar vidas”, acrescentou. Morando também agradeceu o apoio e disse estar feliz por estar em casa e perto da família. “Para quem achou que eu não ia voltar, não poderia estar mais feliz”, declarou emocionado. Junto da mulher, a deputada estadual Carla Morando (PSDB), que também foi infectada, eles informaram que os dois filhos testaram positivo para Covid-19, mas que não manifestaram nenhum sintoma grave.

Além disso, o prefeito de São Bernardo anunciou que o município recebeu verba dos governos estadual e federal para equipar o Hospital de Urgências. "Ambos destinaram ajuda e pagaram para permitir que a gente tenha o hospital funcionando até o final deste mês", garantiu. Segundo ele, serão 250 novos leitos, sendo 80 de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Durante o pronunciamento, Carla também agradeceu as manifestações de apoio. “Quero agradecer a Deus por ter aqui meu marido, pai dos meus filhos, nosso prefeito e agradecer todas as manifestações de carinho neste momento. Foi surpreendente e queria muito agradecer a todos. A equipe médica, enfermagem, limpeza, administração do hospital, que acolheram meu marido e cuidaram dele”. O prefeito ficou internado no Hospital São Luiz, em São Caetano.

Na transmissão, Paulo Serra disse que tudo vai continuar exatamente igual na cidade. "Nós vamos continuar cumprindo a determinação da Organização Mundial da Saúde e do Governo do Estado. Aqui só damos espaço para a preservação da vida. Não sou pró-Doria, nem pró-Bolsonaro, sou pró-Santo André e vou cuidar dos andreenses", disse. O prefeito solicitou que na quarta-feira (8), aniversário de Santo André, todos saiam nas janelas para aplaudir a cidade como homenagem.