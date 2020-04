Prefeito de São Bernardo Orlando Morando anuncia que está curado da Covid-19

Do Diário do Grande ABC



12/04/2020 | 16:25



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), 45 anos, publicou vídeo nas redes sociais em que anunciou ter recebido alta após ter sido infectado pelo novo coronavírus. "Quero desejar ótima Páscoa a todos vocês. Uma data de fé, reflexão e esperança, ainda mais nesse momento complicado em que vivemos. Aproveito para dizer que ontem (sábado, 11) fui ao médico e estou curado do coronavírus! Sem sintomas e liberado para voltar à rotina em segurança. Muito feliz e agradecido a Deus, aos médicos, a todos que oraram e enviaram mensagens nesses dias difíceis. Estar de volta é bom demais. Muito obrigado!"

Nas imagens, Morando mostra a finalização do almoço de Páscoa ao lado da família, a mulher, a deputada estadual Carla (PSDB), o filho Orlando e a filha Antonella. Todos tiveram a Covid-19, mas sem sintomas graves. "Todos nós recebemos alta." O menu foi estrogonofe. "Não é segredo para ninguém que adoro cozinhar", disse o prefeito que anunciou sua volta ao trabalho nesta segunda-feira (13).

O chefe do Executivo testou positivo para a Covid-19 em 25 de março. No dia 29, ele foi internado no Hospital São Luiz, na unidade de São Caetano, onde passou para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e precisou de oxigênio por catéter.