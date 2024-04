Fim da Operação Comboio causa trânsito na Anchieta

A finalização da Operação Comboio na Via Anchieta, na manhã desta sexta-feira (26), gerou tráfego do km 37 ao km 40 na saída da rodovia.

Segundo a Ecovias, a interrupção do serviço, iniciado às 7h da manhã, combinada com o aumento do fluxo de veículos sentido São Paulo, resultou em lentidão adicional do km 12 ao km 10.