Lauro Michels confirma prorrogação da quarentena em Diadema

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



06/04/2020 | 19:07



O prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), assinou na tarde de hoje (6) o decreto municipal 7719/2020 prorrogando a quarentena na cidade por mais 15 dias, conforme orientação do Governo do Estado de São Paulo. A decisão faz parte das medidas para conter o avanço da pandemia de Covid-19, que já contaminou 30 pessoas na cidade e causou uma morte. O município adotará todas as iniciativas, restrições e proibições previstas no Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020.

O governo municipal determinou também a intensificação na fiscalização por toda a cidade para que os comércios que não estão autorizados a funcionar permaneçam fechados e que a população fique em casa. Segundo a administração, essa fiscalização tem como objetivo orientar população e comerciantes.

Comércios que descumprirem os decretos municipal e estadual serão fechados imediatamente e advertidos. Quem insistir terá seu estabelecimento lacrado, com suspensão do alvará de funcionamento por 30 dias, caso seja constatada a reincidência. A prefeitura também antecipou o recesso escolar que aconteceria em julho e agora se dará a partir de quarta-feira, dia 8, e segue até 23 de abril, conforme decreto municipal 7718/220, também assinado hoje.

Amanhã, os demais prefeitos da região se reúnem no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC para deliberar sobre as medidas nas cidades. As deliberações podem ser mais rígidas do que a orientação estadual, mas por força constitucional, não podem ser mais brandas.