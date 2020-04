Estado delibera hoje sobre quarentena

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



06/04/2020 | 00:01



O decreto estadual que impõe a quarentena obrigatória, incluindo o fechamento do comércio, termina amanhã. A expectativa é que o governador João Doria (PSDB) prorrogue o prazo em pronunciamento marcado para hoje. Os prefeitos das sete cidades do Grande ABC aguardam a decisão para também publicar decretos municipais que contribuam com o isolamento social como medida para conter à Covid-19.

Os prefeitos da região vão se reunir em vídeoconferência marcada para hoje no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Ontem, em transmissão ao vivo no Facebook, o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), explicou que a quarentena na cidade, que oficialmente também vai até amanhã, deve seguir a decisão do Estado.

Auricchio também falou sobre como as fake news prejudicam o combate à doença. “Isso vale para estes médicos epidemologistas que estão no Facebook o dia inteiro, economistas que estão nas redes o dia inteiro a dar fórmulas econômicas, vale para os cientistas que têm a solução para tudo. São aqueles que acreditam na Terra plana. Enfim, façam da sociedade um pouco menos sofrida neste momento de guerra que nós estamos. Vocês que acham que vale politizar e criar fake news, vá doar a sua mão de obra de forma voluntária para minimizar o sofrimento alheio neste período de epidemia”, desabafou no vídeo.

Outro assunto abordado foi a educação. De acordo com o prefeito, vídeo que será divulgado hoje nas redes sociais da Prefeitura vai explicar o funcionamento de plataforma on-line que será disponibilizada em parceria com o Google Education.

A transmissão também teve a participação da secretária municipal de Saúde, Regina Maura, que falou sobre o hospital de campanha, que vai funcionar no Hospital São Caetano e o Disk Corona, que a partir de hoje terá telefone para que os munícipes do grupo de risco solicitem o auto-exame.