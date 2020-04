Santo André cria 'pit stop' de higienização contra a Covid-19

A Prefeitura de Santo André lançou neste fim de semana ação de higienização para auxiliar no combate à Covid-19. A partir de agora, os moradores da cidade têm à disposição tendas montadas nos acessoas às feiras livres, onde terão as mãos desinfectadas com álcool em gel e aferição da temperatura corporal. O programa também será implantado a partir de amanhã no terminal urbano de ônibus da Vila Luzita e estações de trem da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) do município.

A novidade foi confirmada pelo prefeito da cidade, Paulo Serra (PSDB). "Colocamos stands nas entradas e saídas das feiras livres para auxiliar na conscientização das pessoas sobre a higienização e cuidados necessários para o combate ao novo Coronavírus. Todas as pessoas que entrarem nas feiras serão higienizadas e terão a temperatura medida", reforçou o chefe do Executivo.

Embora o isolamento social esteja determinado na cidade, serviços essenciais, como é o caso das ferias livres e terminais de transporte público, continuam o funcionamento. "Começamos a ação neste fim de semana, iniciando nas principais feiras livres, mas vamos chegar em todas (as feiras). Amanhã (segunda-feira) já teremos tendas no terminal de ônibus da Vila Luzita e também na estação de trem", afirmou o Serra.

Neste domingo o pit stop da higienização foi montado nas feiras da avenida Capitão Mario Toleto, na Vila Luzita; avenida Utinga, na Vila Metalúrgica; e na rua Ubatuba, na Vila Guiomar. "É uma ação inédita. Tivemos a ideia, implantamos, e a repercussão foi muito positiva", comemorou o prefeito.

Fotos: Divulgação/PMSA