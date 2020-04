Restaurantes populares de Diadema adotam sistema de marmitex

Do Dgabc.com.br



03/04/2020 | 14:30



Os restaurantes populares Bom Gosto, de Diadema, dos bairros Campanário e Serraria, estão funcionando em sistema de marmitex. O programa, que fornece refeições a preços populares aos moradores do município, adotou e anunciou medida nesta sexta-feira (3) para que continue operando sem aglomeração de pessoas dentro das unidades. Ao valor de R$ 2,00 por refeição, os frequentadores pegam os marmitex para comer em suas casas. Medida semelhante também foi adotada pelos restaurantes populares de Santo André e São Bernardo desde o dia 26 de março.

Outra alteração realizada pela Secretaria de Segurança Alimentar diademense, gestora do programa, foi a mudança de horário no funcionamento dos dois restaurantes. Desde 17 de março, eles abrem uma hora antes e fecham uma hora depois. Com isso, o atendimento passou a ser das 10h às 14h30, de segunda a sexta-feira.

“Estamos fazendo as adaptações para garantir que as refeições cheguem até as pessoas e que elas fiquem o menor tempo possível nas ruas. Isso ajuda na saúde delas e colabora para evitar o Covid-19”, afirma o secretário de Segurança Alimentar, José Dourado.

Com produção diária de mais de 1.300 refeições, o programa Restaurante Popular é mantido com verba municipal. Ele foi criado com o objetivo de oferecer alimentação balanceada à população e a preços acessíveis.