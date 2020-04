Juntos em quarentena, Anitta e Gabriel David fazem teste para o novo coronavírus

01/04/2020 | 12:11



Como você viu, Anitta assumiu que estava namorando o empresário Gabriel David no final de março. Entretanto, no início daquele mês, os dois já tinham viajado juntos para as Ilhas Maldivas, na Ásia. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o casal decidiu realizar exames para saber se tinham sido infectados pela doença. Os testes foram realizados antes deles se instalarem na região de Costa Verde, no Rio de Janeiro, onde atualmente estão em quarentena juntos.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, Anitta e Gabriel David testaram negativo para o Covid-19. Não ficou claro se os dois estavam sentindo sintomas referentes à doença, mas nas redes sociais, os pombinhos pareciam saudáveis. Os exames, provavelmente, foram feitos como forma de prevenção, pela viagem que fizeram.

A cantora está isolada na ilha particular dos pais do namorado. Como você conferiu aqui, Anitta chegou a levar alguns amigos para o local, sob a condição de que não façam fotos e vídeos da região.