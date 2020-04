Na Agenda da Memória 2020, abril...

Ademir Medici

Começa abril – repleto de incertezas em razão da pandemia do coronavírus. E está escrito na Agenda 2020 da Pró-Memória:

- As praças sempre foram uma opção de lazer em São Caetano. Nas décadas passadas, depois de uma sessão de cinema ou após a missa, lá iam grupos de jovens e famílias completas para as praças da cidade, a fim de bater papo, paquerar e acompanhar apresentação de bandas musicais que também ocupavam esses espaços urbanos.

n Atualmente, muitas praças do município continuam funcionando como áreas de convivência sociocultural e de lazer, agora sob uma nova configuração, que incluí equipamentos para exercícios físicos e brinquedos infantis.



DATA HISTÓRICA

Dia 2 – Cinquenta e cinco anos da inauguração das instalações da Cicpaa em São Caetano, a Comissão Intermunicipal de Controle da Poluição das Águas e do Ar (1965).

Diário há meio século

Quarta-feira, 1º de abril de 1970; ano 12; edição 1199



Manchete – Raptado o embaixador da Alemanha Federal na Guatemala, Hans Von Spret

Grande ABC – As sete cidades realizam solenidades alusivas ao dia 31 de março, que a situação chama de revolução e, a oposição, de golpe.

São realizadas sessões solenes nas sete câmaras municipais, bandeiras hasteadas. Governador Roberto Sodré, em Utinga, fala em “democracia de oportunidades”.

Santo André – 1 – Hoje (1º de abril de 1970), às 4h da madrugada, começaram a circular os ônibus pelas vilas Cecília Maria e Junqueira. Anteriormente, o transporte público chegava só até a Vila Helena.

- A conquista é de uma comissão de mulheres residentes na Rua Bororé, formada por Anita Venturi, Olga Maschio Dalberto, Darci Abelha e Irene Vasconcelos.

- Residentes na Vila Cecília Maria, as mulheres reuniram centenas de assinaturas reivindicando o melhoramento.

Santo André – 2 – O secretário de Justiça do Estado de São Paulo, professor Hely Lopes Meirelles, assinou portaria determinando a construção de um novo prédio para o Fórum.

O início das obras está previsto para o fim deste semestre (1970), para o qual está empenhada uma verba de 2 milhões de cruzeiros novos.

Em 1° de abril de...

1895 – O vereador Gustavo Rathsan indica à Câmara Municipal de São Bernardo a colocação de quatro lampiões na Rua Dr. Flaquer, dez na Rua Marechal Deodoro, três na Rua Américo Brasiliense, três na Rua Bela Vista e dois na Rua Municipal, localizadas na Vila de São Bernardo.

1915 – Visita o distrito de Santo André o Dr. Emílio Ribas, ex-diretor do Serviço Sanitário do Estado.

1920 – Falece, em São Bernardo, Sylvio Moura Ribeiro, quartanista da Escola de Belas Artes, 20 anos, filho do dr. Benedicto Moura Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Santos.

- Greve da Estrada de Ferro Mogiana, com tiroteio em Casa Branca: três grevistas morreram, outros oito trabalhadores e três soldados ficaram feridos. Linhas e telégrafos destruídos.

1930 – Pernilongos tomam conta da estação ferroviária de Santo André

1960 – Alunos da Faculdade Municipal de Ciências Econômicas de Santo André realizam passeata contra o prefeito Oswaldo Gimenez. Estavam em greve desde 3 de março, protestando contra a demissão do diretor, professor Nelson Zanotti, cujo retorno exigiam.

1975 – Frei Damião visita Santo André.

- Prefeitura de São Caetano anuncia a desapropriação do Cine Max.

Hoje

- Dia da Mentira, também conhecido por outras nomenclaturas como Dia das Petas (sinônimo de mentira, lorota, patranha, engano, logro). A data vem da Europa, onde é registrada pelo menos desde o quinhentismo.

Em Minas Geriais – informa a enciclopédia Wikipédia – o 1° de abril começou a ser difundido por um periódico de vida efêmera, A Mentira, lançado no dia 1º de abril de 1828, com a notícia do falecimento de Dom Pedro, desmentida no dia seguinte.

Santos do dia

- Ludovico Pavoni. Italiano (1784-1849). Fundador do Instituto dos Filhos de Maria.

Municípios brasileiros

Celebram aniversários em 1º de abril:

- Em São Paulo, São Miguel Arcanjo (1889) e Arealva (1949)

- Na Bahia, Caatiba, Fátima e Itarantim.

- No Piauí, Hugo Napoleão.

- Em Minas Gerais, São Lourenço. Fonte: IBGE