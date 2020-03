Governo de São Paulo fará repasse de R$ 100 milhões às santas casas

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



31/03/2020 | 12:52



O governador do Estado de São Paulo João Doria (PSDB), em coletiva de imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes no início da tarde desta terça-feira (31), para fazer novos anúncios e transmitir a solidariedade em seu nome e do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB) aos familiares das famílias das vítimas da Covid-19. Agradeceu aos profissionais da Saúde que estão empenhados em salvar vidas.

Entre os anúncios do dia, está o repasse de R$ 100 milhões para 300 santas casas do Estado e hospitais dos municípios, por 120 dias até 31 de julho. “É reforço no custeio no atendimento aos seus pacientes. Objetivo e aumentar capacidade de atendimento", disse o governador.

Segundo anuncio é que SP unifica protocolo de atendimento médico por meio de teleconsulta, projeto pioneiro desenvolvido pelo Incor. “Já está à disposição e começa a partir de amanhã”. Equipe estará em conexão com outros médicos de hospitais da rede pública. Vão analisar os casos mais complexos e sugerir alternativas de forma rápida e eficiente.

Terceiro, Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e Secretaria de Transporte e Logística, autorizamos as concessionárias a distribuir 140 mil kits de alimentos aos caminhoneiros nas rodovias. Marmitex com alimentação completa e kit de lanches em 43 pontos de rodovias do Estado. Até 30 de julho. Postos de pedágio, pesagem e de combustível.

Os caminhoneiros podem ser informar sobre os pontos por meio do site www.abastecimentoseguro.sp.gov.br.

Doria disse ainda que procurou o embaixador da China no Brasil para ver a possibilidade da produção de máscaras para o Estado de São Paulo. O País produzirá cerca de 500 mil Epis (itens de proteção individual)r como máscaras, aventais e óculos para o Estado de São Paulo.

Sobre pessoas saindo às ruas sem necessidade, disse que ações poderão ser mais rigorosas se as pessoas continuarem tendo esse comportamento. “Cada um em de defender e proteger suas vidas. Não é hora de sair de casa se você não tiver necessidade absoluta”.