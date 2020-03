Diagnosticada com esclerose múltipla, Ana Beatriz Nogueira não se descuida!

28/03/2020 | 17:10



Xô coronavírus! Ana Beatriz Nogueira que já tinha sido diagnosticada com esclerose múltipla antes mesmo da pandemia ganhar chão no Brasil, deu uma entrevista para a jornalista, Patrícia Kogut e contou que em meio à guerra de um inimigo invisível, os cuidados redobraram.

- A minha doença é benigna. Perguntei ao médico se o perigo é maior. Ele disse que não, que a chance de contaminação é igual à de todas as pessoas. Mas que quem tem algo crônico, e isso inclui os diabéticos, os portadores de HIV e outros, pode ter mais dificuldades de se recuperar da gripe. Então, vale ficar de olho nos perigos.

A atriz comentou ainda para a publicação que para evitar o contágio anda ficando bastante tempo em sua casa, na Zona Sul do Rio de Janeiro, mas que recentemente teve que ir visitar a sua mãe que acabou se acidentando, mas claro, tomou os devidos cuidados ao sair na rua.

- Fui de máscara e luvas pela rua. Sei que a máscara não é para quem não está gripado, mas eu prefiro pecar pelo excesso do que ser relaxada. Acho que a ficha de muita gente ainda não caiu. Mas fiquei feliz com a iniciativa da Globo de interromper as gravações das novelas para proteger os funcionários.