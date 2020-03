Khloé Kardashian dá a entender que voltou com Tristan Thompson

27/03/2020 | 16:11



E parece que toda a polêmica entre Khloé Kardashian e Tristan Thompson ficou para trás. Como você viu aqui, o jogador de basquete traiu a empresária enquanto ela ainda estava grávida de True Thompson, filha do casal. Meses depois, Tristan foi novamente infiel à Khloé - mas, desta vez, ele ficou com a melhor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods, o que piorou a situação. De lá para cá, a mãe de True afirmou que havia perdoado Tristan e Jordyn, mas ninguém esperava que Khloé fosse reatar com o atleta. Entretanto, um tweet feito pela loira na última quinta-feira, dia 26, fez com que muitas pessoas pensassem que ela havia mesmo voltado com Tristan. Será?

Como de costume, Khloé estava no Twitter assistindo ao último episódio de Keeping Up With The Kardashians, reality show da família. Em um determinado momento, a empresária comenta na rede social o quanto é estranho ver o episódio ao lado de Tristan, já que ele estava vendo tudo o que as irmãs Kardashian-Jenner diziam quando ele não estava por perto.

Eu amo que Tristan está agora vendo essa estreia comigo e conferindo o que elas dizem quando ele não está por perto. ESTRANHO!, escreveu a socialite.

Imediatamente, muita gente começou a criticar Khloé. Outros ainda fizeram piadas, perguntando se Jordyn também estava assistindo ao episódio junto com eles. Foi então que ela resolveu se explicar e rebater os comentários.

[Nós, referindo-se à família] Perdoamos ambas as partes! E toda essa coisa de não foi consentido [sobre o beijo de Jordyn e Tristan] é fácil de dizer. A história toda é feita de boatos, mas vou deixar vocês acreditarem no que quiserem. Se você é um fã de verdade, teria visto meus Stories no Instagram, onde afirmei repetidamente que perdoei ambas as partes e quero que os dois estejam em paz. E isso é para o bem-estar mental de todos.

Além disso, a irmã de Khloé, Kim Kardashian, afirmou no Twitter que ama Tristan como um irmão.

Eu realmente AMO Tristan agora, como um irmão, de verdade! Nós nos aproximamos totalmente, resolvemos nossos problemas e eu o amo.

Será que tudo isso quer dizer que Khloé e Tristan realmente voltaram?