Cidades da região adiam cirurgias e procedimentos que não são urgentes

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



27/03/2020 | 00:00



Contando com a possibilidade de precisar internar pacientes contaminados pela Covid-19, as administrações municipais do Grande ABC estão adiando todos os procedimentos eletivos, como consultas, exames e cirurgias que podem ser remarcadas.

Em Santo André, médicos generalistas, ginecologistas e pediatras das 32 unidades de saúde e policlínicas tiveram as agendas suspensas para se dedicar exclusivamente ao atendimento dos casos suspeitos e confirmados de coronavírus. Até o fechamento desta edição, o município era o único do Grande ABC a registrar uma morte pela doença, de um homem, de 68 anos.

São Bernardo cancelou todas as cirurgias eletivas agendadas, mas não detalhou quantos moradores foram afetados. De acordo com a administração, todos os leitos do SUS (Sistema Único de Saúde) poderão ser disponibilizados para o tratamento do novo coronavírus, de acordo com a necessidade. No momento, a cidade disponibilizou 40 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Hospital de Clínicas, adequados especificamente para atendimento de casos da Covid-19.

São Caetano anunciou o adiamento de pelo menos 300 procedimentos que estavam agendados. Em Diadema, devem ser suspensas 130 cirurgias no espaço de um mês. O município solicitou ao governo do Estado e à União apoio para a ampliação do número de leitos de UTI no Hospital Municipal. As outras cidades não responderam até o fechamento desta edição.