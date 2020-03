No Atlético-MG, Arana revela negociação com Palmeiras e acerto com Corinthians

25/03/2020 | 23:20



Um dos principais reforços do Atlético Mineiro para a temporada, o lateral-esquerdo Guilherme Arana revelou nesta quarta-feira que chegou a negociar com o Palmeiras e esteve perto de voltar ao Corinthians na última janela de transferências.

"O pessoal do Corinthians chegou a ir até Sevilha para negociar. Entre eu e Corinthians estava tudo certo. O que pegou mesmo foi a parte financeira. O Corinthians não chegou a um acordo com o Sevilla. O Atlético conseguiu chegar a um acordo, foi bom para o jogador e para o Sevilla, então acabaram cedendo. Ano passado eu e o Corinthians estávamos certos, sim. O que pegou foi a parte de pagamento", afirmou Arana ao canal Fox Sports.

Na mesma entrevista, o defensor disse que chegou a abrir conversas com o Palmeiras. Porém, não chegou a ter contato direto com o técnico Vanderlei Luxemburgo. "Não cheguei a conversar com o Luxemburgo. Ele não me ligou. Teve uma conversa (com dirigentes), mas não chegaram aos números para o Sevilla ceder. Teve conversa, mas não deu certo", declarou o lateral.

Arana disse estar satisfeito com o acerto entre o Sevilla e o clube de Belo Horizonte. "O Atlético-MG investiu muito bem, chegou com os valores que o Sevilla queria. Assim que surgiu a oportunidade de voltar ao Brasil, conversei com a minha família, chegamos a um acordo e optei por voltar. Ainda mais para um clube grande como é o Atlético-MG. Espero que seja um grande ano, apesar de tudo que tem acontecido no nosso país", afirmou.