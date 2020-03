Estádio Bruno Daniel recebe primeiras estruturas

Anderson Fattori

25/03/2020 | 00:55



Aos poucos o cenário do Estádio Bruno Daniel, em Santo André, vai se modificando. No lugar do campo de futebol, ontem entraram tablados que vão servir de apoio para um dos hospitais de campanha que serão montados pela Prefeitura – os outros serão no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia – para atender à demanda dos casos do novo coronavírus. Caminhões e operários erguiam ontem as primeiras estruturas metálicas das tendas.

Hoje, às 15h, o prefeito Paulo Serra (PSDB) fará vistoria técnica do estádio. Sábado, quando anunciou a construção dos hospitais, ele assegurou que os primeiros leitos estarão disponíveis no início de abril, mas a capacidade máxima de 300 lugares, apenas no fim do próximo mês. O custo do equipamento provisório será de cerca de R$ 10 milhões, verba municipal oriunda de remanejamento dentro da pasta da Saúde. Serão deslocados para lá casos de alta, média e baixa complexidades relacionados à pandemia.

“Vamos investir em aparelhagens. São equipamentos (públicos) que não foram feitos para isso. Teremos estrutura no campo (do estádio) e na área já construída. No Dell’Antonia vamos usar os três ginásios. É medida emergencial”, comentou o prefeito, que assumiu estar aprendendo a lidar com as necessidades que a pandemia exige.

Assim como Santo André, São Paulo também terá hospitais de campanha. A estrutura ficará no Estádio do Pacaembu e também no pavilhão do Anhembi. A medida foi anunciada pelo prefeito Bruno Covas (PSDB) na sexta-feira. De acordo com ele, serão leitos de baixa complexidade, e os locais serão refrigerados. O Pacaembu será coberto e terá 200 leitos. No Anhembi, serão 1.800.