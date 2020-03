Polícia fecha fábrica clandestina de álcool em gel em Santo André

Vanessa Soares

Do Diário do Grande ABC



24/03/2020 | 09:32



A Polícia Civil fechou no fim da tarde desta segunda-feira (23) suposta fábrica clandestina de álcool em gel no Parque Erasmo Assunção, em Santo André.

Os agentes chegaram até o local, na Avenida das Nações, 1.215, após denúncia anônima, onde encontraram e apreenderam seis frascos de 500 ml de produto semelhante a álcool em gel, cerca de 500 gramas de carbopol (pó químico branco usado como formador de gel), além de bombona (espécie de galão de armazenamento de produtos químicos) com resquícios do produto.

Segundo boletim de ocorrência, não foi identificado comércio ou produção do produto no momento da ação. Para os investigadores, o dono do local, Apolônio Antônio Silveira, 45 anos, afirmou que os produtos seriam para uso pessoal.

A perícia foi solicitada. O caso foi registrado na Dicma (Delegacia de investigação de infrações e crimes contra o Meio Ambiente) de Santo André.