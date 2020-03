Superintendência do Cade aprova operação entre ASK e SI Group Crios

16/03/2020 | 11:34



A superintendência geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a operação entre a ASK Produtos Químicos do Brasil Ltda e SI Group Crios Resinas S.A. O despacho pela aprovação está publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 16.

Segundo parecer disponibilizado pelo Cade, a operação consiste na aquisição, pela ASK Chemicals CmbH (ASK), da maior parte dos negócios de resinas industriais da SI Group Crios no Brasil, Índia e África do Sul. Especificamente no Brasil, a operação envolverá a aquisição, pela ASK, da SI Group Crios Resinas (Crios), sendo que o grupo SI reterá determinados negócios.

Ainda de acordo com o parecer, o Grupo SI separará os Negócios Retidos da SI Crios e os transferirá para uma nova entidade ("SI SpinCo"), de forma que a Crios consistirá apenas no Negócio Alvo Brasileiro (a maior parte dos negócios de resinas industriais).